На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом, эту тенденцию медики наблюдают с начала мая. Сейчас она держится на низком уровне, эпидемиологический процесс стабилизировался.

Напоминаем, что в период всплеска заболеваемости ямальцы с симптомами обеспечивались бесплатными лекарственными наборами. Такая мера поддержки была особенно важна в период пандемии коронавируса, в то время, когда в аптечных сетях наблюдался дефицит противовирусных препаратов. Длилась социальная мера почти год. Когда инфекционные очаги были локализованы, в регионе приняли решение прекратить выдачу наборов - с 1 июня 2021 года . В итоге за весь период ямальцы получили порядка 225 тысяч наборов, это каждый третий житель региона.

Что касается пациентов с коронавирусом, то их продолжают обеспечивать необходимыми льготными лекарствами по назначению лечащего врача. Многие из препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств: Фавипиравир, Гриппферон и Арбидол.

Также в округе продолжается вакцинация от коронавируса, по сложившимся темпам, Ямал стабильно входит в первую пятерку регионов России. Жители продолжают активно записываться на процедуру. На сегодняшний день в регионе привито более 79,5 тысяч человек, второй компонент получили почти 63 тысячи северян.