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Происшествия27 мая 2021 5:29

Новоуренгоец лишился крупной суммы, заказав игровую приставку на неизвестном сайте

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Новоуренгоец лишился крупной суммы, заказав игровую приставку на неизвестном сайте

Новоуренгоец лишился крупной суммы, заказав игровую приставку на неизвестном сайте

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1994 года рождения, ставший жертвой мошенников.

- Было установлено, что потерпевший нашел в интерне сайт по продаже фирменных электронных устройств. Просмотрев товар, он оформил заявку на покупку игровой приставки и ввел данные банковской карты, а также пароль, пришедший в смс-сообщении, после этого с карты списались 50 тысяч рублей. До настоящего времени товар так и не доставлен, а деньги не возвращены, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Криминал