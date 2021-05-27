Погода на Ямале на 27 мая: ветер усиливается

Погода на Ямале на 27 мая Фото: Вера Зенина

В четверг, 27 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +4, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - осадки. Днем +5, ночью +1. Ветер 8-15 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +4, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днем +3, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +5, ночью 0. Ветер 7-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +4, ночью 0. Ветер 6-13 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем +3, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +6, ночью 0. Ветер 8-15 м/с.