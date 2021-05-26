На ямальских дорогах, отремонтированных в рамках нацпроекта, обнаружили трещины

Фото: «Безопасные качественные дороги», соцсеть ВКонтакте

В Салехарде, Ноябрьске и Надыме проверили состояние автодорог, отремонтированных в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественны автомобильные дороги»

В окружной столице оценить качество покрытия собрались общественники, представители подрядной организации, департамента транспорта и дорожного хозяйства округа, а также дирекции дорожного хозяйства.

В итоге во время рейда выявлено наличие трещин на дорожных покрытия по ул. Трудовая и по ул. Глазкова. В свою очередь представители Салехардской дирекции единого заказчика заверили, что работы по устранению нарушений будут проведены этим летом.

- Мы увидели, что в целом дороги находятся в удовлетворительном состоянии, однако на некоторых участках имеются трещины. Организация, ответственная за ремонт и содержание автодорог, обещает исправить ситуацию в течение лета. А мы, представители общественности, будем и дальше контролировать ситуацию на дорога, - сообщил член окружной Общественной палаты Евгений Кириллов.

В Ноябрьске и Надымском районе также не обошлось без замечаний . Например, в Надыме обнаружены трещины на участке дороги Надым - Старый Надым, а в Ноябрьске - на участке дороги при подъезде к городу.