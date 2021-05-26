«Россети Тюмень» усиливают грозозащиту ЛЭП на Ямале

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» повышают надежность электросетей Ямала. В рамках модернизации сетевого комплекса на 340 опорах линий электропередачи энергетики начали установку более одной тысячи ограничителей перенапряжения (ОПН). На эти цели энергетики направят 65 млн рублей.

В результате работ повысится надежность энергоснабжения потребителей южной части ЯНАО, в том числе города Губкинский, предприятий нефтегазодобычи «Роснефти» и «Газпрома». Линейные ограничители позволяют защитить изоляцию электрооборудования от атмосферных перенапряжений, вызванных попаданием молний в ЛЭП. Применение ОПН особо актуально для ЯНАО, где низкая грозоупорность линий электропередачи обусловлена высоким удельным сопротивлением грунтов. Новые устройства, которые энергетики монтируют на Ямале, адаптированы к суровым климатическим условиям Крайнего Севера.

Использование ОПН «Россети Тюмень» начали именно в Ямало-Ненецком автономном округе. Первый пилотный проект компания реализовала 14 лет назад на линии «Губкинская – Новогодняя». За это время был накоплен достаточный позитивный опыт использования ОПН, который доказывает их высокую эффективность. На данный момент такими устройствами оснащены более тысячи километров ямальских линий электропередачи компании, что составляет треть от общего количества линейных объектов «Россети Тюмень» в регионе.

В 2021 году «Россети Тюмень» планируют реализовать масштабную кампанию по повышению грозоупорности линий электропередачи в ЯНАО и ХМАО-Югре. Как энергокомпания сообщала ранее, на эти цели будет направлено порядка 190 миллионов рублей. Помимо установки ОПН энергетики будут менять грозотрос и ремонтировать заземляющие устройства.