На Ямале пройдут акции и флешмобы, приуроченные ко Всемирному дню без табака

Фото: правительство ЯНАО

В преддверии Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, на Ямал пройдет акция «Бирюзовая лента». Для жителей подготовят множество мероприятий, которые покажут вред от пагубной привычки.

Так, запланированы беседы, круглые столы, семинары и школы здоровья по профилактике никотиновой зависимости, тренинги по отказу от курения и спортивные мероприятия. Кроме того, медики выйдут в детские коллективы, на предприятия и посетят пункты вакцинации.

Специалисты расскажут, как курение воздействует на организм, почему опасно пассивное курение и чем вредны электронные сигареты, снюсы и кальяны. Также все желающие бросить курить смогут проконсультироваться у врачей.

Отметим, что первые мероприятия прошли уже на этой неделе. Вчера, 25 мая, специалисты окружного центра медицинской профилактики встретились со старшеклассниками надымской школы. Они продемонстрировали ребятам макеты пораженных органов и показали, как формируется эмфизема, рак легких и мочевого пузыря, вызванные токсическим воздействием никотина. Неприятный вид челюсти курильщика также вызвал бурное обсуждение.

Масштабная работа развернется и в других муниципалитетах. В субботу, 29 мая, специалисты новоуренгойской больницы ждут горожан на «островок здоровья» в торговом центре «Солнечный», где проведут экспресс-обследование и определят уровень никотиновой зависимости. А специалисты психоневрологического диспансера организуют выставку детских рисунков и предложат обменять сигареты на конфеты.

В Лабытнанги курильщикам раздадут на улицах письма школьников, в которых будет содержаться информация о вреде пагубной привычки. В Аксарке медики побеседуют с учащимися школы-интерната, а в Ноябрьске состоится фитнес-флешмоб с профессиональным тренером.

Кроме того, в пабликах «Ямал - территория здоровья!» северяне смогут познакомиться с историями участников окружного проекта «Бросай курить, вставай на лыжи!». Также все желающие поддержат всероссийский фото-флешмоб «Я за некурящую Россию! А ты?»