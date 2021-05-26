Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 мая 2021 года увеличилось на 21 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека, с начала периода - 39 003.

Из общего числа болеющих 129 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 17 из них - в тяжелом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 418 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 51-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено четыре новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 081.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 922): Салехард - 6 (за весь период - 3 644), Новый Уренгой - 3 (за весь период - 6 861), Лабытнанги - 3 (за весь период - 1 953), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 380), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 402), Надымский район - 1 (за весь период - 3 414), Губкинский - 1 (за весь период - 2 714).

За сутки в регионе провели 2 436 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 619 912.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 798.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 373 человека с COVID-19, из них 1 014 (12,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 026 168. Выздоровевших - 9 135, за весь период - 4 642 090. Умерших - 406, с начала периода - 119 600.