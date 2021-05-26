Житель поселка Ягельный отправится в тюрьму за изнасилование знакомой Фото: Ольга Крыльцова

Надымский суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого жителя поселка Ягельный. Он признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Происшествие случилось в декабре 2020 года. Незадолго до этого обвиняемый познакомился в соцсети с жительницей Надыма. Далее он пригласил ее к себе в гости, где все и случилось.

- В ходе общения 40-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил гостью и надругался над ней, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В тоге суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.