На трассе Коротчаево - Новый Уренгой заменят 34 километра асфальта

Фото: администрация Нового Уренгоя

Работники компании «Уренгойдорстрой» приступили к основным сезонным работам на трассе Коротчаево - Новый Уренгой: они перекладывают дорожные плиты и укладывают новое асфальтобетонное покрытие в два слоя.

- На тех участках, где работы были завершены в прошлом году, ведется укрепление прибрежной полосы торфо-песчаной смесью, а вдоль обочин высаживают семена многолетних трав, - рассказали в городской администрации.

Сейчас на объекте трудятся более 200 человек, также задействовано 60 единиц спецтехники.

Отметим, что на некоторых участках организовано реверсивное движение. В этом году будет сдано в эксплуатацию 34 километра.