Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начался капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего за лето планируют привести в порядок 17 зданий. Они находятся по следующим адресам:

- Комсомольская, 12а и Ямальская, 34а. Здесь ведутся работы по замене цокольного перекрытия и системы канализации. Также обновят крышу и сети электроснабжения.

- Мкр. Б.Кнунянца, 18 и 19. На этих объектах заменят крышу, систему канализации и обновят цоколь.

- Кооперативная, 5. Отремонтируют крышу, сделают чердачное перекрытие с утеплением и приведут в порядок внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, наружных систем водоотведения и фасад.

- Обская, 19 а. Проведут ремонт электроснабжения.

- Ямальская, 17 и 17а. Отремонтируют фундамент, цокольное перекрытие с утеплением, а также проведут ремонт системы вентиляции.

- Чапаева, 34а. Предусмотрен ремонт крыши, системы электроснабжения, водоотведения, теплового пункта с установкой приборов учета тепла и восстановление цокольного перекрытия в районе теплового пункта.

По словам представителя подрядной организации Аскерхана Алиева, работы ведутся в соответствии с графиком. Срок окончания - до конца сентября.