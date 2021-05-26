Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

Село Новый Порт готовится отметить 100-летний юбилей. При этом речь идет не только о праздничных мероприятиях, но и о комфортном проживании новопортовцев.

- К своему юбилею Новый Порт заметно преобразится. Этим летом мы капитально отремонтируем жилые дома и дороги, благоустроим ключевые общественные территории. Приведем в порядок футбольное поле и установим детскую площадку на улице Школьной. По проекту «Уютный Ямал» в селе появится въездная стела, которая станет символом 100-летнего юбилея, - рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Также, по его словам, продолжится программа сноса ветхого и аварийного жилья. До 2024 года запланировано расселить 40 аварийных домов. Сейчас идет проектировка двух многоквартирных домов и новой школы на 300 мест. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию общежитие для педагогов, спортивный комплекс и аэровокзал.