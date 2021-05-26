В Губкинском открывается прокат электросамокатов

Фото: администрация Губкинского

В предстоящую субботу, 29 мая, в Губкинском откроется прокат электросамокатов. Арендовать транспорт можно на «Тропе здоровья». Один час стоит 250 рублей, при этом необходимо оставить в залог документы. Кататься можно по всему городу. Отметим, что услуга доступна всем жителям от 14 лет.

- Зимой мы открыли на Тропе здоровья прокат лыж, получив много хороших отзывов. Ближе к весне горожане стали писать по поводу электросамокатов, ведь сейчас это очень популярно. Мы всегда поддерживаем то, что касается здорового образа жизни, спорта и активного досуга, - отметил глава города Андрей Гаранин.

Напоминаем, что идея создания «Тропы здоровья» принадлежит губкинским ветеранам. Инициатором проекта стал труженик тыла и большой любитель лыж Виктор Синицын.