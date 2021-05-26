В Салехарде появится больше мест для занятия спортом

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на котором обсудили итоги работы за прошедший период.

Что касается здорового образа жизни, в городе продолжает реализовываться всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

- За 2020 год из 508 человек, проходивших тестирование, нормативы выполнили 369, из них на золотой знак 105 человек. Это очень хороший показатель, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Артур Абдулмеджидов.

Также в Салехарде реализуется целый комплекс мероприятий антинаркотической направленности, проводятся различные акции и мероприятия: «Summer Off. Провожаем лето!»; «Трудовое лето»; «Молодежь в формате ЗОЖ» и прочие.

- Важно, чтобы как можно больше горожан, и особенно молодежь, вели активный образ жизни. Для этого нужно больше мест для занятий спортом. Работа в этом направлении ведется, но нельзя сбавлять темп, - сообщила заместитель председателя Городской Думы Лариса Цупикова.