В ноябрьские пункты вакцинации ежедневно приходят не менее ста человек

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшни день в городе работают шесть прививочных пунктов, куда ежедневно приходят не менее ста человек.

Отметим, что за время прививочной кампании полный курс вакцинации прошли свыше 10 тысяч горожан, более 13 тысяч получили первый компонент. Речь идет о препарате Гам-Ковид-Вак (спутник V), который разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

Прививочные пункты работают по следующим адресам:

- в Центральной городской больнице, кабинеты №214 и 316, ( ул. Муравленко, 42 б), а также в отделении дневного пребывания (Республики, 32);

- в медицинском отделении по ул, Энтузиастов, 1 (микрорайон Вынгапуровский);

- в спорткомплексе «Зенит» (ул. Дзержинского, 4);

- в окружном СПИД-центре, кабинет № 232 (ул. Изыскателей, 55).

Режим работы пунктов с 9:00 до 19:00.