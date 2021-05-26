Водитель легковушки доставлен в больницу после тройной аварии у Салехарда

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских трассах вновь пострадали люди. Авария случилась 25 мая на автодороге Объезд у Салехарда.

- В 8:55 минут водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «МАЗ». В результате экстренного торможения «МАЗа», водитель позади движущейся машины «ГАЗ» врезался в большегруз, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что водитель «ВАЗ 2114» получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, а с начала года - 2 135, в которых десять человек погибли и 106 получили травмы, в том числе восемь детей.