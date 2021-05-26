Фото: УМВД России по ЯНАО

Ямальская полиция задержала мошенницу, которая обманывала людей по всей стране.

Все началось с того, что 13 февраля в дежурную часть обратилась местная жительница, которая лишилась денег при покупке вещей в интернете.

- Было установлено, что потерпевшая нашла в социальной сети группу о продаже одежды. Выбрав понравившийся товар, женщина оформила заказ, далее с ней связался администратор, который сообщил, что необходимо оплатить полную стоимость товара. После того, как женщина перевела около 4 тысяч рублей, с ней перестали выходить на связь, а одежда так и не была доставлена, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступницей оказалась ранее не судимая жительница Новосибирской области 1994 года рождения, которая дала признательные показания.

Кроме того, стало известно, что женщина причастна еще к четырем подобным преступлениям. На уловки мошенницы также попались жители Иркутской, Брянской, Тверской областей и Забайкальского края.

Общая сумма материального ущерба составила около 20 тысяч рублей. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.