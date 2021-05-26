В Салехарде на ул. Чубынина закрыли движение по одной полосе

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжаются ремонтно-строительные работы по прокладке ливневой канализации на ул. Чубынина. В связи с этим с 26 мая по 8 июня будет ограничено движение по одной полосе между ул. Арктическая и ул. Ямальская.

Обращаем внимание, что в эти дни будут организованы дополнительные остановка для общественного транспорта: на ул. Ямальская, д.1 и в районе магазина «Цветы».

Горожан просят набраться терпения и отнестись с пониманием к неудобствам.

Напоминаем, что за лето в окружной столице отремонтируют более 17 километров дорог и тротуаров. Также запланирована прокладка линий освещения на 56 улицах города общей протяженностью 44 километра.