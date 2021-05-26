Погода на Ямале на 26 мая: пасмурно и прохладно

Погода на Ямале на 26 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 26 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +9, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +8, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +6, ночью -1. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +8, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +6, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 7-13 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +7, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.