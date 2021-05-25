Фото: администрация Лабытнанги

Жители Салехарда предлагают создать единую базу регистрации животных «Дорога домой», которая содержала бы информацию о безнадзорных и домашних кошках и собаках, а также упорядоченные сведения отлова и временного содержания таких животных. Предложение об этом поступило в офис «Уютного Ямала».

Для размещения информации в базе необходимо провести чипирование, вакцинацию от бешенства и фотофиксацию животных. Установка чипов на домашних животных позволит определить по его номеру хозяина и привлечь его к ответственности в том случае, если животное выбросили на улицу или оно проявило агрессию в адрес людей.

Информацию о появлении агрессивных, брошенных и бездомных животных планируется получать от жителей Салехарда и Лабытнанги посредством «горячей линии».

Напоминаем, что кампания по сбору предложений продлится до 15 июня. Прием инициатив и проектов осуществляется: на платформе «Живём на Севере» ив офисах общественных инициатив проекта «Уютный Ямал».

Обсуждение поступивших заявок пройдет с 15 по 31 августа в форме публичного представления с участием жителей города, а с 6 по 16 сентября - в форме опроса на информационном ресурсе «Живем на Севере». С 17 по 19 сентября пройдет итоговое голосования на территориальных счетных участках.