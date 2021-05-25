В Ноябрьске задержали мужчину, который оставлял на домах надписи, призывающие употреблять наркотики

В Ноябрьске задержали местного жителя, который оставлял на домах надписи, призывающие употреблять наркотики Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская полиция задержала местного жителя 1985 года рождения, пропагандирующего употребление наркотиков и психотропных веществ. Для этого он выбрал весьма необычный способ: оставлял соответствующие надписи на фасадах жилых домов.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что находится в поисках работы, а недавно ему написал некий человек, предложивший сделать 60 надписей и заработать 5 тысяч рублей.

-Было установлено, что злоумышленник оставлял на стенах домов адрес интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Своими действиями мужчина нарушил сразу три статьи. На данный момент материалы дела направлены в городской суд.