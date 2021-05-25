Ямальские полицейские задержали мужчину, который обманывал людей по всей стране

Фото: УМВД России по ЯНАО

Ямальские полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии мошенничеств.

Все началось с того, что в феврале 2021 года в отделение Пуровской полиции обратился 50-летний индивидуальный предприниматель, организовавший бизнес в Тарко-Сале.

- Было установлено, что таркосалинцу позвонил некий мужчина, который заказал доставку еды по одному из адресов. Затем он позвонил заявителю еще раз, с просьбой приобрести коробку конфет и пополнить баланс его телефона. За это он пообещал доплатить тысячу рублей. Выполнив все, что его попросили, заявитель прибыл по указанному адресу, но дверь ему никто не открыл, а телефон оказался недоступен. В итоге мужчине был причинен ущерб на сумму, превышающую 3 тысяч рублей.

Преступником оказался безработный и неоднократно судимый 45-летний житель Ростовской области. В ходе расследования стало известно, что он обманул еще 15 человек. Благодаря своей схеме, он заработал более 58 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.