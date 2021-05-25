Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 мая 2021 13:38

В Тазовском расследуют причинение тяжкого вреда здоровью рабочего на производстве

Мужчину зажало между двумя концами трубопровода
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тазовский следком возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью на производстве

Тазовский следком возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью на производстве

Фото: Ольга Крыльцова

В поселке Тазовский расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью рабочего на производстве. Происшествие случилось 23 марта 2021 года на территории Салмановского месторождения.

- В тот день мужчина 1966 года рождения занимался монтажом трубопровода. В ходе работ его зажало между двумя концами трубопровода, что привело к тяжкому вреду здоровья, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана юридическая оценка деятельности лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ на производстве.

ЧП