В Тазовском расследуют причинение тяжкого вреда здоровью рабочего на производстве

Тазовский следком возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью на производстве Фото: Ольга Крыльцова

В поселке Тазовский расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью рабочего на производстве. Происшествие случилось 23 марта 2021 года на территории Салмановского месторождения.

- В тот день мужчина 1966 года рождения занимался монтажом трубопровода. В ходе работ его зажало между двумя концами трубопровода, что привело к тяжкому вреду здоровья, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана юридическая оценка деятельности лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ на производстве.