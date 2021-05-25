АО «Транснефть - Сибирь» провело пожарно-тактическое учение на ЛПДС «Самотлор» в ХМАО-Югре

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Предприятие АО «Транснефть - Сибирь» провело пожарно-тактическое учение по тушению пожара в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самотлор» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра).

Главная цель мероприятия - убедиться в готовности персонала станции и Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона к тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС в резервуарных парках, а также проверить уровень подготовки начальствующего состава гарнизона по руководству тушения пожара.

Согласно легенде учений, в резервуаре для хранения нефти объемом 20 тысяч кубометров произошел взрыв газовоздушной смеси, который вызвал возгорание по всей площади зеркала резервуара. В результате «взрыва» кровлю сорвало и отбросило на 10 метров, а стационарная система охлаждения и автоматическая установка пожаротушения вышли из строя. В связи с этим возникла угроза распространения пожара на соседние резервуары.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Прибывший на место дежурный караул 33 пожарной части, охраняющей ЛПДС «Самотлор», а также расчеты пожарно-спасательного гарнизона, провели пенную атаку с подачей в слой нефти. Параллельно проводилось охлаждение «горящего» резервуара. Всего в учении задействовали 45 человек, 12 пожарных автоцистерн и два пеноподъемника.

В итоге условное возгорание ликвидировали за установленный срок. Кроме того, комиссия отметила слаженность и оперативность действий всех участников мероприятия.

Отметим, что проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО «Транснефть - Сибирь» является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.