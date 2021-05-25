Надымским медработникам вручили ключи от квартир

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается реализация региональной программы по обеспечению жильем медработников. Так, в минувшую пятницу ключи от квартир в микрорайоне Олимпийском были выданы 19-ти сотрудникам первичного звена Надымской районной больницы, среди них – 8 врачей, 13 медсестер и 1 фельдшер. Вручение прошло в торжественной обстановке при участии главы района Дмитрия Жаромских.

«Губернатором было принято решение, что все медработники первичного звена, которые встали в очередь на получение жилья по данной программе, получат квартиры. Было учтено, что потребность медработников в жилье выше, чем планы по выдаче: в очереди на сегодняшний день состоят 416 человек. Так, планируется, что за четыре года, с 2020-2023 год, потребность работников первичного звена будет максимально закрыта. В прошлом году в новые квартиры переехали 95 семей медиков, в этом планируется заселить 116», – отметил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

По словам главного врача Надымской райбольницы Натальи Калиберды, 48 сотрудников уже получили квартиры по региональной программе. Счастливыми обладателями квадратных метров стали 25 врачей и 23 работника из числа среднего медперсонала. По ее мнению, такой подход властей к кадровой политике способствует привлечению специалистов, дает возможность укрепиться на рабочих местах тем, кто приезжает по перераспределению.

Отметим, что до введения программы медучреждению приходилось оплачивать жилье для сотрудников, причем средний медперсонал воспользоваться такой льготой не мог.