Ямальцы отправили более четырех тысяч заявок в список коренных народов РФ

Фото: Правительство ЯНАО

В ЯНАО продолжается прием заявлений на включение в федеральный список коренных народов РФ. По словам Инны Струевой, директора окружного департамента по делам КМНС, на данный момент Ямал лидирует по количеству направленных запросов, это почти 65% об общего числа или более 4-х тысяч заявок.

Напомним, в конце 2020 года для удобства горожан на базе всех филиалов и представительств ассоциации «Ямал – потомкам!» были организованы консультативные пункты, где специалисты помогают всем обратившимся заполнить документы.

Наиболее популярным способом подачи заявления по-прежнему остается МФЦ, сейчас документы принимаются в 32-х пунктах.

«Механизм подачи заявлений через МФЦ оказался наиболее востребован среди коренных ямальцев. Прежде всего, с точки зрения доступности пунктов МФЦ. Такой способ подачи документов не несет в себе дополнительной финансовой нагрузки для представителей КМНС ЯНАО в части необходимости оплаты услуг нотариуса при нотариальном заверении документов заявителя и членов его семьи. Через МФЦ ЯНАО коренными ямальцами подано уже более двух тысяч заявлений от общего количества. Среди лидеров по подаче документов на Ямале сегодня Красноселькупский район: порядка 50% коренного населения уже подали свои документы в федеральный список. Неплохие темпы у Приуральского, Ямальского и Пуровского районов», - отметила Инна Сотруева.

Внесение сведений в список КМН РФ и направление уведомления осуществляется в течение месяца со дня поступления документов в ФАДН России.

Заявки принимаются как от физических лиц, так и общин малочисленных нардов в отношении своих членов с их письменного согласия. Согласно законодательству, община должна быть зарегистрирована в качестве юрлица.