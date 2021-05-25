В Лабытнанги более трех тысяч человек полностью привились от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Лабытнанги продолжается вакцинация от коронавируса. По информации городской больницы, первый компонент вакцины получили уже 4 269 человек. Полностью привиты - 3 069 горожан.

Для удобства жителей создано несколько пунктов вакцинации: три кабинета в больнице и один в ледовом центре «Авангард».

- Примером в формировании иммунитета к коронавирусу являются наши пенсионеры. Также вакцинацию проходят и трудовые коллективы. Все они получили в подарок футболку и флаер с информацией о возможности принять участие в розыгрыше призов в рамках акции «Ямал привит», - рассказала глава города Марина Трескова.

Напоминаем, что принять участие в розыгрыше могут ямальцы, получившие оба компонента вакцины до 30 июня.

Записаться на прививку может каждый житель старше 18 лет. Это удобно сделать через портал Госуслуг или по телефону колл-центра 8-800-350-31-89.