Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 мая 2021 года увеличилось на 19 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек, с начала периода - 38 982.

Из общего числа болеющих 139 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 15 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 417 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 077.

В населенных пунктах Ямала произошло 16 заражений COVID-19 (за весь период - 32 905): Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 858), Ноябрьск - 3 (за весь период - 4 401), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 378), Губкинский - 2 (за весь период - 2 713), Салехард - 1 (за весь период - 3 638), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 950), Надымский район - 1 (за весь период - 3 413), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 474).

За сутки в регионе провели 1 830 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 617 476.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 779.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 884 человека с COVID-19, из них 935 (11,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 017 795. Выздоровевших - 8 743, за весь период - 4 632 955. Умерших - 393, с начала периода - 119 194.