Гендиректор авиакомпании «Ямал» покидает свой пост

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде состоялось заседание совета директоров авиакомпании «Ямал». Участие в нем приняли губернатор округа Дмитрий Артюхов, первый заместитель главы региона и председатель совета директоров Александр Калинин, генеральный директор компании Василий Крюк, представители перевозчика и эксперты в сфере авиации. На заседании обсудили итоги деятельности компании за прошлый год, планы по развитию на ближайшие два года, вопросы обновления авиапарка и поиска новых направлений.

Отметим, что 2020 год выдался для «Ямала» непростым, однако все социальные обязательства были исполнены: сохранена сеть субсидируемых направлений с фиксированной стоимостью билета и льготы на проезд для детей из многодетных семей. Кроме того, все пассажиры могли сдать билеты без штрафных санкций.

В этом году сеть субсидируемых направлений из ямальских городов была расширена по просьбам жителей. В летний период добавились прямые рейсы из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь. Всего в этом году авиакомпания выполняет полеты по 33 субсидируемым направлениям.

В свою очередь Дмитрий Артюхов поставил перед руководством авиакомпании задачу - повысить эффективность работы. При этом он подчеркнул, что приоритетом всегда должны оставаться интересы жителей Ямала.

Также отметим, что Василий Крюк, занимающий должность гендиректора, покидает свой пост. Такое решение принял совет директоров. Временно исполнять его обязанности будет один из заместителей.