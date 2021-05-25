В Новом Уренгое закрывают движение на перекрестке ул. Сибирская - ул. Крайняя Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое закрывают движение на перекрестке ул. Сибирская - ул. Крайняя. Изменения вступят в силу с 1 июня и продлятся до конца месяца.

- Такая необходимость возникла в связи с очередным этапом строительства многоуровневой развязки в районе ПМК-9, - сообщили в городской администрации.

Из-за этого временно изменится движение некоторых городских автобусов. Если ранее 7-ка проезжала мимо торгового центра Солнечный в направлении Таежной, то теперь она будет курсировать через Арктическую. По этой же улице в сторону аэропорта будет направляться и 1-ка. Автобус № 13, который следует по маршруту: Коротчаево - Либяяха - Новый Уренгой, будет ехать до вокзала через Таежную.