В Пуровском районе задержали наркосбытчика из Пермского края

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Пуровского района задержали 33-летнего жителя Пермского края, который собирался сбыть крупную партию наркотиков. Преступника арестовали 1 мая 2021 года в районе промзоны Тарко-Сале.

- В салоне и багажном отделении автомобиля полицейские обнаружили 112 расфасованных свертков с порошкообразным веществом, четыре нерасфасованных свертка с похожим веществом, а также приспособления и упаковочные материалы, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что это оказались два вида наркотика синтетического происхождения массой 178,74 и 88,56 граммов.

В ходе расследования стало известно, что подозреваемый, сговорившись с неустановленным лицом, приобрел наркотики, расфасовал их и перевез на территорию Пуровского района в автомобиле, который арендовал в Ноябрьске.

Сейчас мужчина заключен под стражу и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».