Идея обустройства экопарка в Салехарде лидирует по итогам четвертой недели голосования

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда продолжают голосовать за объекты благоустройства, которые могут появиться в городе в 2022 году.

Итоги четвертой недели голосования таковы: за экопарк по ул. Объездная отдано 5 383 голоса, за обустройство сквера выпускников в районе школы №2 - 1 569 голосов, за сквер на месте бывшего зооветеринарного техникума по ул. Республики проголосовали 716 салехардцев, за обустройство детской игровой площадки по ул. З. Космодемьянской в районе дома №28а - 580 жителей.

Напоминаем, что проголосовать за один из четырех проектов можно на специальном сайте до 30 мая.

Получить информацию об объектах помогут волонтеры в МФЦ. Кроме того, их можно встретить на улицах города - работает мобильная информационная точка.