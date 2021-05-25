Жителей Губкинского ожидает лето без комаров

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

Губкинцев ожидает лето без комаров. В городе началась реализация «Антимоскитной программы», которую инициировал губернатор Дмитрий Артюхов.

Сегодня, 25 мая, специалисты обработали территорию Никольского сквера и проспекта Мира. В ближайшие несколько дней обработают и другие улицы: Набережная, Парковая, Нефтяников, Строителей, Молодежная, Калинина и Школьная.

- Особое внимание уделим любимым местам отдыха наших горожан: скверу в 13 мкр., Музыкальному и Сказочному скверам, Тропе здоровья и Бородинскому бульвару, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

За лето планируется провести как минимум три обработки, чтобы все жители города чувствовали себя комфортно и могли проводить время на свежем воздухе.