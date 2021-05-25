Со школьной скамьи в миллионеры: партия «Новые люди» выступила за новый подход к образованию на Ямале

Фото: партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» и ВЦИОМ накануне провели круглый стол, где рассказали о результатах исследования, посвящённого предпринимательской активности среди молодых людей. Опрос провели по заказу партии в апреле текущего года, в нём приняли участие 1600 граждан России от 12 до 60 лет.

Результаты говорят о том, что 60 % наших соотечественников хотели бы стать предпринимателями, 62 % родителей - чтобы бизнесменами стали их дети. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал основные причины, по которым россияне говорят о предпринимательской карьере. К ним относятся независимость, самореализация и высокий доход. Сдерживающими факторами, которые не позволяют открыть собственное дело, остаются экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, а также административные барьеры.

Немаловажный момент: 82 % опрошенных считают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей», - говорит Алексей Нечаев.

Фото: партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России действует программа обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну.

«Многие цифры интересны в этом исследовании, но одна цифра - это бомба. Более 80% респондентов полагают, что школа не готовит к реальной жизни. По сути это провал системы школьного образования. Школа не учит понимать, чего хочет человек в жизни», — отмечает лидер движения «Школа - наше дело» Артем Соловейчик.

Добавим, что представители Ямала регулярно участвуют в конкурсе «Молодой предприниматель России». Также действует окружной проект «Школа юного предпринимателя» для школьников от 14 до 18 лет. Его участники могут пройти обучение и подготовить собственный бизнес-план. Все это говорит о серьезном интересе молодых жителей округа к бизнес-тематике. Введение курса по основам предпринимательской деятельности в школьную программу поможет развивать экономику региона, осовременить ее, открыть новые предприятия.