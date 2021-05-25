Новоуренгоец, застреливший парня своей бывшей девушки, отправится в колонию

Новоуренгоец, застреливший нового парня своей бывшей девушки, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Все началось с того, что 2 сентября 2020 года в одном из гаражей обнаружили тело мужчины 1991 года рождения. По данным следствия, погибший пришел со своей девушкой к дому ее бывшего сожителя, чтобы она забрала одежду. Пока женщина собирала вещи, хозяин квартиры, он же обвиняемый, вышел во двор и выстрелил из ружья в голову соперника. Тело он спрятал в гараже.

Коллеги погибшего, обеспокоенные его долгим отсутствием на работе, сами нашли двор, где произошло убийство. По следам крови на земли они вышли к гаражу, вскрыв который обнаружили тело.

Во время ареста обвиняемый сбежал через окно, но сотрудники полиции быстро установили его местонахождение и задержали.

В итоге суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима.