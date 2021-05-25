Прокуратура Ямальского района пресекла незаконную продажу алкогольной продукции Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Ямальского района организовала проверку по обращению местной жительницы. Женщина сообщила о своем соседе, который незаконно продает алкоголь у себя дома, в котором проживают малолетние дети.

- Установлено, что сосед заявительницы пользуется квартирой по договору коммерческого найма, заключенного с администрацией поселения. В связи с этим у него имеются обязательства по надлежащему использованию муниципального имущества, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В результате внеплановой проверки сотрудниками администрации и полиции обнаружено и изъято две 60 литровых емкости со спиртосодержащей жидкостью и продуктами ее изготовления, также установлены нарушения жилищного и противопожарного законодательства.

На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.