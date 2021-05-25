Ямальские одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в ВУЗ, сдают экзамен по русскому языку

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Ямальские одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в ВУЗ, сдают сегодня государственный выпускной экзамен по русскому языку. В региональной информационной системе заявлено 276 учеников.

Для них будет работать 41 пункт проведения экзаменов. Продолжительность написания составляет 2 часа и 30 минут. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале. Узнать их можно в местах подачи заявлений на ЕГЭ, а также в системе «Сетевой город. Образование».

Отметим, что для получения аттестата одиннадцатиклассникам необходимо пройти итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.