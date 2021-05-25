В Салехарде осудят местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудят 29-летнего местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. Это подтверждается протоколом медицинского освидетельствования.

- В ходе разбирательства стало известно, что мужчина уже был судим по ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Кроме того, за данное преступление злоумышленник отбывал реальный срок наказания и не имел водительского удостоверения, однако должных выводов так и не сделал.

Сейчас уголовное дело направлено в Салехардский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.