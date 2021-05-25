Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Жители Нового Уренгоя выбрали места для новых теплых остановок. Из девяти предложенных вариантов нужно было выбрать пять.

- Теплые павильоны установят на ул. Молодежная (Дом детского творчества), гимназия, парк «Дружба», ул. Сибирская (напротив Богоявленского собора) и в районе Коротчаево. Они появятся уже в сентябре этого года, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Также он отметил, что еще два теплых павильона городу подарят строители ПМК-9 и компания «Мостострой-11». По завершению реконструкции развязки их установят в районе 15 школы.