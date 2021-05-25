Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начался ремонт тротуаров по ул. Броднева (от ул. Комсомольская до АЗС «ЛУКОЙЛ»). Подрядной организация установит новые ограждения, поменяет бордюры и сделает асфальтовое покрытие.

Напоминаем, что в этом году планируется привести в порядок тротуары на улицах: Матросова, Республики, Свердлова, Зои Космодемьянской, Ямальская, Губкина, Подшибякина и Мира. Общая протяженность ремонта - более 11 километров.

Кроме того, за лето в окружной столице отремонтируют более 17 километров дорог и тротуаров. Также запланирована прокладка линий освещения на 56 улицах города общей протяженностью 44 километра.