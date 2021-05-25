Погода на Ямале на 25 мая: местами дожди

Погода на Ямале на 25 мая
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 25 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +7. Ветер 6-10 м/с.
Ноябрьск: облачно. Днем +6, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +11, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 3-7 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем +8, ночью +3. Ветер 2-5 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно. Днем +6, ночью +3. Ветер 2-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +7. Ветер 6-9 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем +9, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.