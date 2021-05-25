Погода на Ямале на 25 мая: местами дожди

Погода на Ямале на 25 мая Фото: Вера Зенина

Во вторник, 25 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +7. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: облачно. Днем +6, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +11, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 3-7 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +8, ночью +3. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +6, ночью +3. Ветер 2-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +7. Ветер 6-9 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +9, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.