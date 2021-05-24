В Муравленко более пяти тысяч человек привились от коронавируса

В Муравленко от коронавируса привились более пяти тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Муравленко продолжается вакцинация населения от коронавируса. Она проводится в четырех пунктах, два из которых размещены в поликлинике для взрослого населения и еще два - в МБУ «СШ «Муравленко».

Для увеличения темпов вакцинации задействовано тринадцать прививочных бригад: четыре в пунктах вакцинации и девять выездных.

На сегодняшний день, 24 мая, первый компонент вакцины получили 5 090 человек, а вторичный компонент - 4 051 человек.

Сделать прививку в городской больнице можно в будние дни с 10:00 до 17:00. В спорткомплексе «Муравленко» - в выходные дни с

с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.