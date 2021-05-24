Главный салехардский музей провел онлайн-экскурсию о дореволюционных предпринимателях

Фото: МВК им. И. С. Шемановского

Музейно-выстовочный конкурс имени И. С. Шемановского принял участие в онлайн-проекте «Путешествие по России предпринимательской. Северный маршрут» и выступил в прямом эфире по приглашению Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Научный сотрудник сектора археологии и этнографии ГБУ «МВК» Никита Перцев провел увлекательную онлайн-экскурсию по северным городам России, познакомив зрителей с наследием выдающихся дореволюционных предпринимателей купеческого Оборска, рассказал о сохранившихся объектах наследия, а также о самом музее и его деятельности.

Отметим, что музей предпринимателей, меценатов и благотворителей начал свою работу в 1991 году. Его основная задача - возрождение и популяризация наследия выдающихся предпринимателей дореволюционной России, которые внесли огромный вклад в развитие экономики, образования, спорта и культуры страны.

Посмотреть запись экскурсии можно здесь.