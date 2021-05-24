Власти Лабытнанги пообещали навести порядок на базе отдыха «ПикничОК»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Власти Лабытнанги оперативно отреагировали на жалобу местного жителя, размещенную в паблике «Лабытнанги Info». Мужчина писал о горах мусора, образовавшихся на площадке для отдыха «ПикничОК».

- Мусор разлетается на сотни метров от этой базы отдыха: со столов, с мусорки и других мест, куда его выбросили, и всем плевать. Всю жизнь люди отдыхали в этом лесу, всегда было чисто, но как построили базу, то началась помойка, - рассказал горожанин.

Также он задался вопросом, почему нельзя установить крышки на баки, разместить дополнительные контейнеры или восстановить ограждения?

В свою очередь администрация города сообщила, что специалисты управления ЖКХ проведут выезд на площадку для отдыха, а работы по восстановлению ограждения будут выполнены летом. Также власти уточнили, что контейнеры, установленные на «Пикничке», были с крышками, но куда они делись - неизвестно.