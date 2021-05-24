За лето на Ямале трудоустроят около шести тысяч подростков

Фото: правительство ЯНАО

С 1 июня на Ямале стартует летняя кампания по трудоустройству подростков, в которую вошли порядка шести тысяч ребят. В первую очередь местами обеспечат детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, проживающих в малоимущих, многодетных и неполных семьях. Кроме того, приоритетом пользуются подростки из числа коренных малочисленных народов Севера, а также состоящие на профилактических учетах в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних.

Также в этом году добавились категории детей медицинских работников и иных лиц, трудящихся в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых был выявлен коронавирус, а также тем, чьи родители потеряли работу в связи с пандемией.

Ребята займутся благоустройством и озеленением территорий, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, переплетчика документов, помощника библиотекаря, делопроизводителя, аниматора, культорганизатора, воспитателя, вожатого, корреспондента и прочее.

Заработная плата подростка будет зависеть от отработанного им количества дней или рабочего времени. За полный отработанный месяц она будет не ниже МРОТ в автономном округе, а это чуть более 30 тысяч рублей без учета НДФЛ.

Отметим, что ребята будут работать с соблюдением всех действующих санитарно-эпидемиологических норм.