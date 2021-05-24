Директор ханымейской школы удостоилась благодарности Президента России

Фото: правительство ЯНАО

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору ханымейской школы № 2 Зиле Шайнуровой. Глава государства отметил вклад педагога в обеспечение работы образовательных учреждений в период эпидемии COVID-19.

Напоминаем, что в сложной эпидемиологической обстановке Ханымей был закрыт на карантин. В итоге Зиля Радисовна организовала образовательный процесс в дистанционном формате не только для учащихся школы, но и для детей школы-интерната Тарко-Сале, которые не смогли выехать из поселка к месту учебы.

Кроме того, она своевременно договорилась о доставке продуктовых наборов учащимся школ и детских садов, а также детям из тундры.