Жители Губкинского голосуют за преображение Никольского сквера

Фото: администрация Губкинского

Жители Губкинского полным ходом голосуют за объекты благоустройства, которые могут появиться в городе в 2022 году. На данный момент свои голоса отдали более 5 тысяч человек. Большинство жителей выступают за преображение Никольского сквера.

Если объект победит, то на его территории появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, места для культурно-массовых мероприятий, новые пешеходные дорожки, малые архитектурны формы, скульптуры и многое другое.

Отметим, что помимо Никольского сквера есть еще два дизайн-проекта. Так, за спортивно-игровую площадку в 5 мкр. отдали голоса свыше 500 жителей. А спортивно-игровую площадку в 1 мкр. поддержало более 400 человек.

Голосование продлится еще неделю, сделать свой выбор можно на специальном портале.