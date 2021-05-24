Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 мая 2021 года увеличилось на 20 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек, с начала периода - 38 963.

Из общего числа болеющих 138 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 417 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 074.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 889): Новый Уренгой - 6 (за весь период - 6 854), Салехард - 4 (за весь период - 3 637), Пуровский район - 4 (за весь период 3 375), Муравленко - 2 (за весь период - 2 887), Приуральский район - 1 (за весь период - 834).

За сутки в регионе провели 210 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 615 646.

Излечились от коронавируса 18 человек, за весь период - 37 760.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 406 человек с COVID-19, из них 1 018 (12,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 009 911. Выздоровевших - 6 450, за весь период - 4 624 212. Умерших - 319, с начала периода - 118 801.