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Происшествия24 мая 2021 11:39

Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более миллиона рублей

Женщина хотела заработать на фондовой бирже
Марина Прохорова
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Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более миллиона рублей

Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1983 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела выгодно инвестировать средства, но вместо этого лишилась 1 миллиона 270 тысяч рублей.

Все началось с того, что потерпевшая увидела в одном из мессенджеров рекламу, предлагающую выгодно вложить деньги. После того, как женщина прошла по ссылке и заполнила анкету, с ней связался мужчина, представившийся консультантом по работе с инвестициями на бирже.

- Под предлогом заработка и проведения торгов, злоумышленник убедил горожанку перевести на счет электронного кошелька крупную сумму, что она и сделала в течение нескольких недель. Через какое-то время северянка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.

Криминал