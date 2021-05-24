В Тарко-Сале начали проводить вакцинации от коронавируса в круглосуточном режиме

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Тарко-Салинская ЦРБ начала проводить вакцинации от коронавируса в круглосуточном режиме. Отметим, что это первое медучреждение на Ямале, которое начало работать по такому графику.

- Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы адаптировали режим работы пунктов вакцинации, сделав его максимально удобным. Теперь в ТЦРБ прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи, - рассказал исполняющий обязанности главного врача Евгений Евсеев.

С 10:00 до 16:00 пройти вакцинацию можно по-прежнему в районной поликлинике, с 11:00 до 18:00 - в дополнительном пункте, расположенном в Районном молодежном центре, а поздним вечером и даже ночью - в приемном отделении стационара больницы. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Подробности о работе прививочных кабинетов ТЦРБ можно узнать по телефонам: 8(34997) 2-30-67 - прививочный кабинет поликлиники, 8(34997) 2-34-39 - приемное отделение