Губкинский и Лабытнанги участвуют в федеральный конкурс среди малых городов и исторических поселений

Фото: правительство ЯНАО

Два ямальских города - Лабытнанги и Губкинский - участвуют в федеральном конкурсе лучших проектов, посвященных созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Участниками могут стать города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также поселения, имеющие статус федеральных или региональных исторических.

Губкинский представляет проект благоустройства Никольского сквера, а Лабытнанги - оформление пешеходной части по ул. Первомайская.

Эти идеи рассмотрят на заседании межведомственной комиссии в окружном департаменте строительства и жилищной политики 27 мая, а после - направят в Минстрой. Победители конкурса станут известны 1 сентября.

Отметим, что с 2021 года федеральная комиссия будет отбирать не 80, как было раньше, а 160 победителей, которые получат грант на реализацию своего предложения. Для этого вдвое увеличен премиальный фонд конкурса - с 5 до 10 миллиардов рублей. Проекты-победители реализуют в 2022 - 2023 годах.